俳優の芳根京子（29）が27日、自身のインスタグラムを更新。“ドアップショット”を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「あふれ出る多幸感」「透明感やばい」小花くわえた芳根京子の“ドアップショット”芳根は美容誌『MAQUIA』5月号（集英社刊）増刊の表紙に登場。投稿では、小さな花3輪を口にくわえてほほ笑む撮影ショットを披露した。この姿にファンからは、「て、天使すぎます…」「かわいいぃぃぃ あふ