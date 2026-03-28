タレントで落語家のヨネスケが、一昨年再婚した20歳下妻との出会いについて語った。【映像】ヨネスケのファンだった20歳下・元介護職の妻ヨネスケは、3月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では2年前に再婚したという20歳下で元介護職の愛妻・陽子さんも登場し、出会った頃の印象などを語った。66歳で熟年離婚したヨネスケは、10年間の独身期間を経て2年前に20歳年下の陽子さんと再婚。しかし陽子さん