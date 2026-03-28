「エロ漫画家」として活動する、らっこさんが20日早朝に急性心不全で亡くなったと、らっこさんの兄の名義の文面で、28日までにXを通じて伝えられた。らっこさん名義のXで、兄の名義の声明を発表。「らっこの兄です。いつも弟を温かく応援していただき、心より感謝申し上げます。3月20日早朝、弟は急性心不全により永眠いたしました」と伝えた。続けて「異変を感じ自ら救急車を呼ぶなど、最期まで懸命に生きようとしていたと聞いて