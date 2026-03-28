俳優でタレント松尾貴史（65）が28日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に生出演。1週間を振り返るニュースの中で「戦争反対」の声をあげることについてコメントした。出水麻衣アナがこの1週間のニュースを読み上げた。「水曜日（3月25日）です。爆笑問題太田光さんの妻で所属事務所タイタンの社長の太田光代さんがXを更新。『戦争反対と声を挙げることがなぜダメになったの』などと