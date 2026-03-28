日本文化を取り入れた独創的デザイン近年、自動車業界では電動化や自動運転といった技術革新が進む一方で、「移動空間そのものの価値」を見直す動きも強まっています。単なる移動手段ではなく、快適性やデザイン性、さらには乗員一人ひとりに寄り添った空間づくりが重視されるようになってきました。【画像】超いいじゃん！ これが日産の斬新「6人乗りセダン風“ミニバン”」です！ を画像で見るこうした流れを振り返ると、