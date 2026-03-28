私はコノミ。夫アサヒが3週間の育休をとっているのですが、育児にも家事にも非協力的。映画館から不満そうな顔で帰宅したアサヒに、義両親が怒りを爆発させました。アサヒは不満げな顔で反論したうえに、「コノミは産休に加えて長い育休もとってるんだから」と身勝手な言い訳を並べます。すると義父は、「お前の育休は家族を支えるためのものだ」と正論を突きつけました。アサヒは何も言い返せず、不満そうな表情を浮かべるばかり