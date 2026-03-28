3月27日午後、浜松市内の路上で下半身を露出したとして、男が逮捕されました。 公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されたのは、住居・職業ともに不詳の20代～30代の男です。 警察によりますと、3月27日午後6時頃、「下半身が裸の男がいる」と通行人から通報がありました。 通報を受けた警察官が駆け付けたところ、浜松市中央区の路上で下半身を露出している男を発見し、現行犯逮捕に至ったということです。 警察の調べに対