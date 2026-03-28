北海道新幹線が開業してから３月２６日で１０年となりました。新函館北斗駅前では記念セレモニーが開催され、多くの人でにぎわいました。道民が歓喜に沸いた１０年の歩みを振り返ります。 一番列車に乗っていた家族はいま…息子の夢は「北海道新幹線の運転士」に （宮永キャスター）「新函館北斗駅前です。北海道新幹線は開業１０周年を迎えます。きょうは記念のイベントが開かれているのですが、大勢の客が集まっ