ピンク・レディーの“ミーちゃん”こと、歌手・俳優の未唯mie（68）が26日、自身のインスタグラムを更新。ともに3月生まれの弟・勝義さんと合同で誕生日祝いを行ったことを明かし、仲むつまじい姉弟2ショットを“顔出し”で披露した。【写真】「そっくりですね」と反響！未唯mie＆弟・勝義さんの“顔出し”姉弟2ショット「3月2日生まれの弟 勝義3月9日生まれの私未唯mie一緒にお誕生日」「着付けの下辻久子先生に、お祝