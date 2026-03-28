【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは２７日、昨季のワールドシリーズ２連覇のチャンピオンリングの贈呈式を行った。選手たちは早速、指にはめ、記念撮影を行った。式典は同日のダイヤモンドバックス戦の前に行われた。連覇に貢献した選手らが一人ずつ紹介され、ドジャースタジアムのフィールドに設けられた特設ステージに上がり、マーク・ウォルター球団オーナーからリングが入った特製のケースを手渡された。