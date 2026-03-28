阪神は２８日、ドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（２２＝創価大）が２７日に大阪市内の病院を受診し、「左手首の関節炎」と診断されたことを発表。「５番・左翼」でスタメン出場していた２５日のファーム・オリックス戦（京セラドーム）で負傷したといい、今後は別メニュー調整を行う。３球団競合の末、タテジマのユニホームに袖を通した?世代ナンバーワンスラッガー?だが、１月中旬の新人合同自主トレのランメニュー中に