Ｆ１アストンマーティンの深刻な状況が続く中、国際自動車連盟（ＦＩＡ）による?介入?を重鎮が提言した。アストンマーティンは開幕からトラブルが続いており、日本グランプリ（ＧＰ、決勝２９日）でも喫緊の課題であるマシンの振動問題は解決には至っていない。そうした中、複数チームでテクニカルダイレクターなど要職を務めてきたゲイリー・アンダーソン氏は、ＦＩＡに介入するよう促した。英メディア「Ｆ１オーバーステ