【カップめん評論家taka :a激推し！トレンド最前線】大人気ブロガーが次々と発売される新作カップめんを徹底解説する好評企画。今回取り上げたの５アイテムも、全部食べてみたくなること間違いなしだ！話題の「みそきん」の評価は？【疑いようのない完成度の高さ】セブンプレミアム「温つゆそうめん」（１５８円＋税）前回推薦した「おくらとめかぶうどん」に続き、一見すると地味なセブンプレミアムの新作「温つゆそうめん