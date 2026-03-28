【その他の画像・動画等を元記事で観る】2023年にNTTドコモ「Lemino」にて実写ドラマ化もされた、江島絵理が描く話題作、TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』の放送が2026年7月に決定し、キービジュアルが公開された。キービジュアルには、メインキャラクターの深月 綾と夜絵美緒が向かい合う姿が描かれているほか、すでに情報公開されている犬井夕・一ノ瀬珠樹のほか、小学生ゲーマーの藤宮亜里沙を