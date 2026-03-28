【モデルプレス＝2026/03/28】超特急のリョウガのトレーディングカード『RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜』が累計販売数10万パックを突破。これを記念して、ポップアップストアの開催が決定した。【写真】超特急メンバー、股下3キロと話題の抜群スタイル◆リョウガ、ポップアップストア開催決定1月11日に発売された超特急・リョウガのトレーディングカード『RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜』。リョウガがふとした時に見せる