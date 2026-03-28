【モデルプレス＝2026/03/28】4月4日放送のTBS系『オールスター感謝祭’26春』（よる6時30分〜）より、出演者第2弾が発表された。【写真】中村倫也＆水卜麻美アナ、結婚前の2ショット◆「オールスター感謝祭’26春」出演者第2弾発表5時間半にわたって放送する『オールスター感謝祭’26春』。69回目の放送となる今回は、80人以上の豪華俳優陣や人気芸能人、トップアスリートらが集結しさまざまな企画に挑戦する。映画「君のクイズ」