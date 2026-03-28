競技ポーカーの大会「NIPPON SERIES GO KAGOSHIMA」 鹿児島市で26日（木）～29日（日）の間、競技ポーカーの大会「NIPPON SERIES GO KAGOSHIMA」が開かれているのに合わせ、27日、関係者が鹿児島市の下鶴隆央市長を表敬訪問した。 鹿児島市役所を訪れたのは、一般社団法人ニッポンシリーズ（東京）の矢倉賢一代表、同法人エグゼクティブディレクターでプロポーカープレイ