【モデルプレス＝2026/03/28】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が3月26日、自身のInstagramを更新。10歳の娘とのお出かけショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】1児の父・49歳芸人「スタイル抜群」10歳長女の後ろ姿公開◆ アンガールズ山根、娘とのデート写真公開山根は「10歳娘とデート。大きくなったなぁ」とつづり、セサミストリートのキャラクターストアなどへ出かけた写真を複数枚投稿。成長した長女の後ろ姿を公開