メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の東別院で、見頃を迎えた桜やグルメなどが楽しめるイベント「サクラベツイン」が開かれています。 28日から始まった「サクラベツイン」は、イベント限定の「お花見グルメ」を味わえるほか、無料の音楽ライブも楽しめます。 メ～テレのキャラクター「ウルフィ」が刻印されたどら焼きを販売する「ウルフィ茶屋」や、ＡＩを使って、ウルフィと自分だけの特別な名刺が作れ