人気YouTuber「こばしり。」さん（28）が2026年3月15日、自身のインスタグラムを更新。黒髪ボブの最新ショットを披露した。「何年ぶりかの黒髪ボブ」こばしり。さんは、「オーストラリアで初めて美容室に行ってイメチェンしたよ」と報告し、ベアトップ姿で黒髪にイメチェンしたショットや美容室での様子を投稿した。つづけて、「何年ぶりかの黒髪ボブ」といい、「ネットで素敵なヘアの方を見つけて、その美容師さんを予約したら、