テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜・午前１１時半）は２８日、米プロゴルフの元世界ランク１位、タイガー・ウッズ（５０）＝米国＝が横転事故を招いたとして逮捕されたことを報じた。ウッズは２７日（日本時間２８日）、米フロリダ州ジュピターアイランドでトレーラーをけん引するトラックを高速で追い越そうとして接触し、横転事故に発展。現地マーティン郡警察はウッズに運転能力に支障がある兆候が見ら