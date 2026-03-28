根菜×肉の副菜レシピ集 繊維質たっぷりの根菜類は、積極的にとりたい食材です。でも、野菜だけでは少し物足りないと感じることも。根菜に肉をプラスした副菜でおいしく栄養補給しましょう！ 今回は、ごはんにも合う、たっぷりの根菜×肉のおかずをご紹介します。 定番炒め物やグラタン風も 豚肉と根菜を甘辛く炒めた定番のおかずや、里芋のクリーミーさを生かしたグラタン風など、一皿で根菜がたっぷりとれるおかずを集めまし