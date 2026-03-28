これは腹立ちますね〜…しかも家電を買うたびにこのやり取りが発生すると思うと…ものすごくストレスです。奥さんが「大変だ」と言ってもスルー。自分が大変な思いをしないと、その必要性がわからないのでしょうか…!?【まんが】買い物に夫の許可って必要？(ウーマンエキサイト編集部)