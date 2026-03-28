東京・池袋の「サンシャインシティ」で、女性店員が元交際相手の男に刃物で刺され殺害された事件で、女性の首などに十数カ所の傷があったことが分かった。この事件は26日夜、豊島区東池袋のサンシャインシティにある「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さん（21）が広川大起容疑者（26）に首などを刃物で刺され殺害され、広川容疑者も自分の首を刺して死亡したものだ。店内の防犯カメラには、広川容疑者が意識を失うまで春川さ