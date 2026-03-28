3月25日（現地時間24日、日付は以下同）、NBA選手会（以下「NBPA」）は、NBAのタンク（意図的な戦力低下）防止ポリシーに関する声明を発表した。現在欠場を続けているヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）の具体名を出した上で、タンクがリーグの公正性を損なっていると訴えている。選手会のコメントは以下の通り。 「選手出場ポリシーは、ヤニス・アデトクンボのようなオー