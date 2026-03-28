3月28日（現地時間27日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズは、ここ5試合を欠場しているアンソニー・エドワーズへ、コート上の練習へ参加する許可が下りたと発表した。 エドワーズは右ヒザの蓋大腿関節痛症候群により、18日のフェニックス・サンズ戦から26日のヒューストン・ロケッツ戦にかけて欠場中。その間チームは4勝1敗と健闘していて、27日を終えてウェスタン