「ハム入りキャロットラぺ」【画像で見る】下ごしらえ済にんじんで副菜が1品追加できる！「ハム入りキャロットラぺ」にんじんを袋買いしたら下ごしらえするのがおすすめです！下ごしらえした塩もみにんじんは冷蔵室で4〜5日保存できるので、作っておけば時間のない日のもう1品に役立ちます。3本まとめて作る塩もみにんじんの作り方と、塩もみにんじんを使った時短レシピをご紹介します。教えてくれたのは…▷郄山かづえ