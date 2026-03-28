「捨てるなんてもったいない！」かぼちゃの種＆わた・大根の皮がごちそうに変わる絶品レシピ【画像で見る】かぼちゃのわたも活用！野菜をむだなく美味しく食べるレシピ食材の値上げが続く今こそ、かぼちゃの種やわた、大根の皮までしっかり使い切って、賢くおいしく節約したいもの。実はこれらの“捨てがちパーツ”には、栄養やうまみが隠れています。今回は、そんな部分がごちそうに生まれ変わる絶品レシピを厳選。ムダゼロで家計