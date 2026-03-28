デンバー・ナゲッツ vs ユタ・ジャズ日付：2026年3月28日（土）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 135 - 129 ユタ・ジャズ NBAのデンバー・ナゲッツ対ユタ・ジャズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし37-26で終了する。第2クォーターはユタ・ジャズが