聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第21弾は「ラインブレイク」だ。――◆――◆――相手の守備組織が形成するライン（主に最終ラインや中盤のライン）の間や背後へ、ボールや選手が侵入するプレーを指す。最終ラインを破る動きを指して語られることが多い。一般的に守備は、最終ラインと中盤のラインがコンパクトに保たれることでスペースを消し、相手の前進を制