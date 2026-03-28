B’zの松本孝弘が3月27日に誕生日を迎え、それを祝う稲葉浩志とサポートメンバーの姿がグループの公式Xに投稿された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「ボスなのにいつまでもかわいい松本さんが大好きです」 「Happy Birthday TAK!!」のメッセージとともに投稿された、バースデーショット。 おどけた表情で場を盛り上げる稲葉浩志、最高の笑顔で祝う、川村ケン（Key）、清（B