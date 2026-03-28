V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のリガーレ仙台は25日（水）、菅野智聖（20）と江川優貴（31）の2選手が2025-26シーズンをもって退団することをクラブ公式サイトで発表した。 今シーズンはVリーグ女子で9位と下位に沈んだ仙台。来シーズンはSV.LEAGUE GROWTH（SVグロース）に参戦することが決まっている。 菅野は166㎝のアウトサイドヒッターで、福島県相馬総合高校