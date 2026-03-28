27日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は、28日（土）と29日（日）にヴィクトリーナ・ウインク体育館で行われるSVリーグ女子第21節のクインシーズ刈谷戦にイ・ジェヨンが帯同しないことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 韓国出身のイ・ジェヨンは178センチのアウトサイドヒッター。今シーズンはここまで、SVリーグ女子のレギ