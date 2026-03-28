V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）プレーオフのセミファイナルが28日（土）に静岡県の香陵アリーナで行われ、第1試合でレギュラーシーズン2位通過のJAぎふリオレーナと3位通過のカノアラウレアーズ福岡が対戦した。 両者はレギュラーシーズンで四度対戦。JAぎふが3勝1敗と勝ち越しているが、4試合中3試合がフルセットにもつれ込む接戦となっており、今試合も激戦が予想さ