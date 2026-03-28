アーティスト・タレントのあのが27日放送のTBS系トーク番組『A-Studio+』（毎週金曜 後11：00）に出演。苦手なLINEの機能を語った。【写真】あのちゃん“七変化” うさぎ、お嬢様風、チャイナ服番組冒頭では「あまり個人情報を話したくない」と語り、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔を笑わせる場面からスタート。それでもトークが進むにつれ、これまで語られなかった私生活や活動の原点を明かした。藤ヶ谷は、ドラマで共演した俳