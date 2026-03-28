『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）が4月9日に終映されることを記念して、ファイナルPV第3弾が公開された。また、本日28日から入場者特典「エンドロールイラストカード 第2弾」の配布がスタートした。通常上映での来場御礼入場者特典はこれをもって終了予定となっている。【画像】ブチギレ顔の柱たち！配布された『鬼滅の刃』特典イラストカードまた、『鬼滅の宴 -柱稽古編-』が5月27日に