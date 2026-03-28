◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)坂本花織選手が現役最後の舞台で優勝を達成。日本人単独トップとなる4度目の優勝となりました。ミラノ・コルティナ五輪では団体・個人で銀メダルに輝いた坂本選手。引退前最後の舞台として迎えた世界選手権、ショートプログラム(SP)では今季最高得点となる79.31点で首位発進を飾っていました。そして現地27日に行われたフリースケーティング(FS)でも素晴ら