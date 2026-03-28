Image: オスカージャパン株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。冷凍庫にストックしておいた食材を使おうとして、「あ、解凍してなかった」と気づく瞬間があります。急いで電子レンジにかければムラができて、水にさらせば旨みが逃げる。「KAYUSO Defrosting Box」は、その小さなストレスをまるごと解消してくれる次世代の解凍ボックスです。