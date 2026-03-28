日差しが暖かくなる春は、紫外線対策もしっかりしておきたいところ。そんなとき頼りになるのが、UVカット機能付きの羽織りアイテム。そこで今回は、【ユニクロ】からおすすめアイテムをピックアップしました。ミドル世代が着やすいシンプルなデザインでオンオフ問わず活躍しそう。気づいたら完売となる前に、ぜひゲットしてください。 オンにもオフにも使いやすいクルーネックカーデ 【ユニクロ】「UVカットク