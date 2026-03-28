皆さんは、自分の定年後の姿を想像したことはありますか。意外にも人は役割を失ったときに思っている以上に無力感を覚えるものなのです。今回は、筆者の友人E子の仕事一筋だった定年後の夫の変化と、息子のひと言がきっかけとなり、再び人生が動き出したエピソードをご紹介します。 仕事一筋の夫 E子は60代の週2日パートに出ている主婦です。同級生の夫は大手企業に長年勤め上げ、今年ついに定年退職を迎えました