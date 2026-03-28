【バンヤードストーム】で、昨年は発売と同時に瞬時に売り切れてしまったという話題の「UVカットエアリーブルゾン」をご存知ですか？ 軽くて、涼しくて、UVカット機能付きのスポーティなブルゾンが今年の春夏も登場するそうで、早速注目を集めています。 白シャツ代わりにさらっと羽織るだけでサマになる１枚。人気カラーの「ホワイト」を、スタッフの須田美奈さんに着回してもらいました。 程カジ