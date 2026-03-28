俳優のヴィンセント・ドノフリオが、自身が演じるキングピン(ウィルソン・フィスク)とスパイダーマンの実写共演について、マーベルとソニーに対し強い不満を示した。 【写真】複雑に絡み合った権利問題果たして共演は実現するのか ヴィンセントは、SNSでクロスオーバーを求めるファンに反応し、長年続く権利問題が障壁になっていると指摘した。「ソニーとマーベルがいつか本気