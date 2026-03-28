フィギュアスケートの世界選手権は日本時間28日未明、女子フリーを行い、今季限りでの引退を表明している坂本花織（25）が158.97点をマークし、ショートプログラムとの合計238.28点で2年ぶり4度目の頂点に立ち、有終の美を飾った。【もっと読む】りくりゅうペア大逆転金メダルを呼んだ“かかあ天下” 木原龍一はリンク内外で三浦璃来を持ち上げていた今大会を最後にスケート靴を脱ぐ坂本は今後、出身の「神戸クラブ」のインス