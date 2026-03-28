ティアニーと中村俊輔が再会元日本代表MF中村俊輔氏と、スコットランド代表DFキーラン・ティアニーの再会が、両国で話題となっている。セルティックの英雄となる活躍をスコットランドで見せた中村氏だが、練習に飛び入り参加した際にまだ子供だったティアニーにスパイクをプレゼントした。当時の動画は今もSNSで拡散し続けており、世界的にも注目を集めている。3月28日に日本代表はグラスゴーでスコットランド代表と親善試合を