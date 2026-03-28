阪神は２８日、ドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝が２５日のファーム・リーグのオリックス戦（京セラドーム大阪）で左手首を負傷し、２７日に大阪市内の病院を受診した結果「左手首の関節炎」と診断されたと発表した。今後は、別メニューで調整する。昨秋のドラフト会議で３球団が１位指名で競合した世代屈指のスラッガーは、１月の新人合同自主トレ中に「右足の肉離れ」を発症。２月の沖縄キャンプでもリハビリに取り組