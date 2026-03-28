◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、開幕２戦目となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、５回の３打席目は二ゴロに倒れた。見逃し三振、四球、二ゴロで今季１号はまだ出ていない。ダイヤモンドバックスの先発は、ライン・ネルソン投手（２８）。