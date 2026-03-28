◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 3-1 西武(27日、ZOZOマリン)西武とのシーズン開幕戦に勝利したロッテ。先発マウンドにあがったルーキー・毛利海大投手は5回無失点の好投で初勝利をあげました。試合後には周囲から祝福の連絡が殺到。毛利投手は「恩師とかだけはとりあえず返して。それ返してもまだ150とか160とかあるので、今から返していかないと」と語ります。登板前は意外と眠れたと明かしていましたが、試合後はなかなか寝られな