アニメ『北斗の拳』18年ぶりの新作『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』が、4月10日よりTOKYO MXやBS11、Prime Videoで毎週金曜25時から放送・配信される。これを記念して、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』のSeason Pass 2追加キャラクターとして、ケンシロウの参戦が決定した。【画像】筋肉ムキムキ！公開された『北斗の拳』新作アニメの場面カット世紀末世界を生き抜いた伝説の拳士が、『餓狼伝説 City of