あのちゃんこと歌手でタレント・あのがＴＢＳ「Ａ-Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演し、苦手なものについて語った。番組ではあのと仲良しの俳優遠藤憲一を取材。お互いの共通点として、グループＬＩＮＥが苦手であることを尋ねた。あのは「苦手です」と告白。「グループＬＩＮＥは継続は絶対しないです。どことも。結局、なんか動かなくなってって。ひとり残ってるみたいなときもあって」と自分以外がグループから抜けていっていつの