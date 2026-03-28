ロッテは28日、地域振興活動の一環として2026年ファーム・リーグ公式戦ホームゲームのうち14試合を千葉県内各地で開催すると発表した。また、5月6日にADEKA袖ケ浦市営球場で開催されるファーム・リーグ公式戦の楽天戦前売りチケットを29日午前9時からADEKA袖ケ浦市営球場で販売。その他の試合の観戦チケットについては、順次販売を予定している。＜千葉県内各地で開催するファーム・リーグ公式戦一覧＞5月6日:東北楽天戦（袖ケ